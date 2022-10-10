Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що електропостачання відновлено вже на 35% території міста.

"Станом на сьогодні електроенергію відновлено у 35% міста. Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах", - написав Садовий у телеграмі в понеділок увечері.

При цьому він зазначив, що у половини городян нині немає водопостачання. "У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку їздитимуть водовози. Мешканці зможуть набрати собі води", - наголосив мер.

Садовий також додав, що у вівторок дитячі садки у місті працюватимуть у режимі чергових груп, а у школах не буде уроків, проте вчителі працюватимуть.

"Якщо вам нема з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу", - уточнив міський голова.

За його словами, зараз у Львові всі служби працюють у посиленому режимі, щоб "якнайшвидше нормалізувати ситуацію".

"Інформацію про роботу електротранспорту дамо трохи пізніше", - підсумував Садовий.