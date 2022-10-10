Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, одна людина травмована, пошкоджено близько 20 домоволодінь

Сили протиповітряної оборони ввечері в понеділок збили над Черкаською областю 2 ворожі безпілотники та 1 ракету, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Так, за його словами, над Канівщиною силами ППО було збито два безпілотники. "Подробиці з'ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - написав Табурець у телеграмі.

Він додав, що в Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - наголосив глава ОВА.