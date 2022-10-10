Події

19:22 10.10.2022

Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, одна людина травмована, пошкоджено близько 20 домоволодінь

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Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, одна людина травмована, пошкоджено близько 20 домоволодінь

Сили протиповітряної оборони ввечері в понеділок збили над Черкаською областю 2 ворожі безпілотники та 1 ракету, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Так, за його словами, над Канівщиною силами ППО було збито два безпілотники. "Подробиці з'ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - написав Табурець у телеграмі.

Він додав, що в Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - наголосив глава ОВА.

 

 

Теги: #результати #ппо #черкаська_обл

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