Події

19:15 10.10.2022

Посольство США в Україні продовжує працювати

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Посольство США в Україні продовжує працювати

Посольство США в Україні продовжує працювати, проте закликає громадян США залишати Україну, використовуючи приватні наземні транспортні засоби.

"Посольство продовжує працювати. Напади Росії на цивільну інфраструктуру України, а також на урядові об'єкти у Києві та інших регіонах призвели до порушення зв'язку, а в деяких місцях до перебоїв з електропостачанням та іншими комунальними послугами", - йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

Також посольство закликало громадян США дослухатися до попереджень місцевої влади та залишати Україну, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, коли це безпечно.

 

 

 

Теги: #україна #робота #посольство_сша

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