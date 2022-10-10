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18:44 10.10.2022

СБУ оголосила у розшук Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України

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СБУ оголосила у розшук Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України

Служба безпеки України оголосила у розшук заступника голови Ради безпеки РФ, експрезидента РФ Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України.

Дані про розшук Медведєва розміщено в базі осіб, яких розшукують, на сайті МВС України.

СБУ зазначено як орган, який розшукує Медведєва, підставою для розшуку є відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України).

Датою зникнення у картці розшуку вважається 01.03.2022 року, запобіжний захід, обраний щодо підозрюваного, – тримання під вартою.

У свою чергу в СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук.

"Це відбулося ще в березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії. Його, як і більшість членів Ради безпеки РФ, підозрюють у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Такі злочини карають позбавленням волі на термін до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - розповіли агентству в українській спецслужбі.

Водночас у СБУ додали: "Також оголошено у розшук таких представників путінського режиму, як Бортников, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щеголєв, Патрушев тощо".

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу з документування дій кожного рашиста, винного у злочинах проти України, щоб притягнути їх до відповідальності", - наголосили у відомстві.

 

Теги: #медведєв #розшук

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