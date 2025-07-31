Медведєву не завадило би подивитися фільм, який нагадує: США не терпить, а відповідає - Єрмак

Фото: сайт Президента України

Заступнику голови радбезу РФ Дмитру Медведєву не завадило б подивитися такий фільм, який би нагадував про те, що США не терпить, а відповідає, відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на погрози Медведєва у адресу президента США Дональда Трампа.

"Медведєву не завадив би вечір кіно. Можливо, під улюблену пляшку горілки він нарешті подивиться правильний фільм. Такий, що нагадує: Америка не терпить. Америка відповідає", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вдався до погроз на адресу Трампа у пості на X в понеділок.

"Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни", - написав Медведєв на X.

У четвер Трамп в різкому тоні відповів на погрози війною з боку Медведєва. Свою реакцію Трамп розмістив у власній соцмережі Truth Social.

"Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. То ж давайте так і продовжувати і скажіть Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, хай стежить за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", - написав Трамп у Truth Social.

Медведєв назвав "нервовою" таку реакцію лідера США і вважає, що це означає правоту політики Росії. "Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якій він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою", - написав Медведєв у своєму телеграм-каналі в четвер.

Медведєв також додав: "А про "мертву економіку" Індії та Росії та "захід на небезпечну територію" – ну хай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна "мертва рука", що не існує в природі".