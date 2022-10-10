Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Унаслідок ворожих атак у понеділок в Україні загинули 11 людей, 87 дістали поранень, пошкоджено близько 70 об'єктів, 39 із яких - об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Російські ракети забрали життя 11 людей... Постраждали від ворожих атак в Україні 87 людей. Серед постраждалих також працівники поліції. Відомо про пошкодження близько 70 об'єктів, із яких 29 об'єктів критичної інфраструктури, чотири багатоповерхових і 35 приватних житлових будинків, а також столична школа", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

За його словами, на місцях влучання ракет працюють понад 80 слідчо-оперативних груп поліції. "Для документування воєнних злочинів задіяно мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби одразу прийдуть на допомогу людям. А на дорогах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися по допомогу", - додав він.