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15:39 10.10.2022

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

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Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

Лідери Ради Європи - генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс та міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені виступили із заявою, засудивши бомбардування українських міст та закликали Росію піти з території України.

Текст заяви поширила у понеділок пресслужба Ради Європи.

"Рішуче засуджуємо російські авіаудари містами та селищами в Україні за останні два дні, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей, а також до руйнування цивільної інфраструктури. Такі невибіркові атаки демонструють кричущу неповагу до людського життя і є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Вони не повинні залишатися безкарними", - йдеться у заяві.

Лідери Ради Європи закликали Росію до дотримання "забезпечувальних заходів, виданих Європейським судом з прав людини, щодо утримання від нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема й житлові приміщення". "Військова агресія проти України надто довго завдає величезного болю та страждань. Ми закликаємо Росію припинити агресію, виконати свої зобов'язання з міжнародного права та беззастережно піти з усієї території України", - заявили вони.

Теги: #єс #війна #обстріли

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