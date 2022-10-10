У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

Станом на 14:00 понеділка внаслідок ворожих атак по Україні загинули 11 людей, 64 травмовані, повідомляє ДСНС.

"Унаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури (переважно об'єкти енергопостачання) у восьми областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Унаслідок терористичної атаки загинули 11 людей і травмовано - 64", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі за даними на 14:00 понеділка.

За інформацією ДСНС, відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. "На решті території України електропостачання порушено частково", - наголошується у повідомленні.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.