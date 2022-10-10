Події

13:05 10.10.2022

Росія випустила по території України ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та "Іскандер", а також ракети ЗРК С-300 та РСЗВ "Торнадо-С"

1 хв читати
Росія випустила по території України ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та "Іскандер", а також ракети ЗРК С-300 та РСЗВ "Торнадо-С"

Уранці в понеділок, 10 жовтня, починаючи з 6:00, російські окупанти атакували мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускають із району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі. ОТРК "Іскандер" наземного базування - з різних напрямків. Ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 і РСЗВ "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом станом на 11:40 російські окупанти випустили понад 80 ракет, з яких ППО ПС ЗСУ спільно з підрозділами ППО Сухопутних військ збили близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Теги: #ракети #дрони #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 10.10.2022
Три запущені Росією по Україні ракети перетнули повітряний простір Молдови – глава МЗС

Три запущені Росією по Україні ракети перетнули повітряний простір Молдови – глава МЗС

12:05 10.10.2022
Ворог випустив уже 83 ракети, 43 із них збито - Маляр

Ворог випустив уже 83 ракети, 43 із них збито - Маляр

11:06 10.10.2022
Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває

Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває

11:03 10.10.2022
Над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет – мер

Над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет – мер

14:06 09.10.2022
Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

21:20 07.10.2022
Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

17:20 07.10.2022
Російські війська випустили по Нікопольському району близько 100 ракет і снарядів – К.Тимошенко

Російські війська випустили по Нікопольському району близько 100 ракет і снарядів – К.Тимошенко

09:53 06.10.2022
Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

09:16 06.10.2022
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності - південнокорейські військові

КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності - південнокорейські військові

08:15 06.10.2022
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності

КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відповідь міжнародної спільноти на можливий ядерний удар РФ повинна мати військовий характер - заступник глави Міноборони Чехії

Президент Європарламенту: Те, що відбувається в Україні, – це злочин

Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву п'ятеро людей загинули та 47 постраждали – ДСНС

Три запущені Росією по Україні ракети перетнули повітряний простір Молдови – глава МЗС

Посольство США закликало американських громадян залишити територію України

ОСТАННЄ

Відповідь міжнародної спільноти на можливий ядерний удар РФ повинна мати військовий характер - заступник глави Міноборони Чехії

У роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою можливі перебої - ДПСУ

Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

Президент Європарламенту: Те, що відбувається в Україні, – це злочин

Рух поїздів на всіх лініях метро у Києві відновлено – Кличко

Президент Литви: Більше зброї Україні!

Унаслідок масованої ракетної атаки по Києву п'ятеро людей загинули та 47 постраждали – ДСНС

Мережа "Київстар" працює, є складнощі з електроживленням

Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ

Посольство США закликало американських громадян залишити територію України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА