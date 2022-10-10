Росія випустила по території України ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та "Іскандер", а також ракети ЗРК С-300 та РСЗВ "Торнадо-С"

Уранці в понеділок, 10 жовтня, починаючи з 6:00, російські окупанти атакували мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускають із району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі. ОТРК "Іскандер" наземного базування - з різних напрямків. Ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 і РСЗВ "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом станом на 11:40 російські окупанти випустили понад 80 ракет, з яких ППО ПС ЗСУ спільно з підрозділами ППО Сухопутних військ збили близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.