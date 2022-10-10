Події

11:54 10.10.2022

Ворог ударив по трьох районах Київщини, є постраждалі, люди перебувають під завалами - ОВА

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Ворог ударив по трьох районах Київщини, є постраждалі, люди перебувають під завалами - ОВА

Ворог ударив по трьох районах Київської області, є постраждалі, люди перебувають під завалами, також можливі перебої зі зв'язком, електрикою і водопостачанням, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Прильоти в трьох районах області - удари здійснено по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі - люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей. В області працює ППО", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що кількість збитих ракет уточнюється.

"Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою", - наголосив голова ОВА.

Теги: #київська_область #удари

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