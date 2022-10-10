Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

У ніч проти понеділка російський агресор обстріляв Миколаїв 10 ракетами типу С300, за попередніми даними жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Щодо нічних прильотів по Миколаєву: 10 одиниць ракет С300. Попередньо без жертв", - написав Кім у телеграм-каналі у понеділок уранці.

Мер міста Олександр Сенкевич заявив, що в результаті обстрілу постраждали цивільні об’єкти.

"Наразі ми вивчаємо місця обстрілу, вивчаємо будинки поблизу. Уже відомо, що цивільні заклади постраждали. Більше інформації повідомлю пізніше", написав він у телеграмі.