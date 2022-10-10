Події

07:27 10.10.2022

За неділю окупанти обстріляли шість громад, загинула жінка

1 хв читати
За неділю окупанти обстріляли шість громад, загинула жінка

За неділю окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, внаслідок чого у Миропільській громаді загинула жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка. Мої співчуття близьким та рідним та вічна пам'ять безвинно загиблій...", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Після 9 ранку ворог випустив 4 міни по Великописарівській громаді. Близько полудня було випущено ще 8 мін та реактивну артилерію, було зафіксовано 20 приходів. У результаті було "ушкоджено майно аграрного підприємства в одному з сіл".

Також опівдні окупанти випустили 3 міни по Середино-Будській громаді. Близько 16 години було випущено ще 10 мін.

Майже о 14 годині супротивник обстріляв із реактивної артилерії Краснопільську громаду, було випущено 10 снарядів. Пізніше окупанти обстріляли іншу частину громади зі ствольної артилерії 152 мм, було випущено 12 снарядів.

Близько 15 години було випущено 5 мін по території Есманської громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 10.10.2022
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

08:30 10.10.2022
Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

07:47 10.10.2022
Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

07:07 10.10.2022
У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

16:40 09.10.2022
Російські окупанти завдали удару за допомогою БПЛА в Сумській області, одна людина загинула - К.Тимошенко

Російські окупанти завдали удару за допомогою БПЛА в Сумській області, одна людина загинула - К.Тимошенко

10:36 09.10.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

08:15 09.10.2022
Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

07:06 09.10.2022
17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

06:58 09.10.2022
На Сумщині внаслідок обстрілів у суботу поранено місцевого мешканця

На Сумщині внаслідок обстрілів у суботу поранено місцевого мешканця

06:47 09.10.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, близько десяти прильотів

Окупанти обстріляли Запоріжжя, близько десяти прильотів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Шевченківському районі Києва вибухи

Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

ОСТАННЄ

На Київщині працює ППО – голова ОВА

У КИЄВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО – ОВА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЛЬВОВІ, ТЕРНОПОЛІ

ЄС стурбований відсутністю прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту

ЗНОВУ ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

За добу на півдні було знищено 44 окупанти, 20 одиниць техніки

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано понад 1240 воєнних злочинів

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА