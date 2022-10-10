За неділю окупанти обстріляли шість громад, загинула жінка

За неділю окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, внаслідок чого у Миропільській громаді загинула жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка. Мої співчуття близьким та рідним та вічна пам'ять безвинно загиблій...", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Після 9 ранку ворог випустив 4 міни по Великописарівській громаді. Близько полудня було випущено ще 8 мін та реактивну артилерію, було зафіксовано 20 приходів. У результаті було "ушкоджено майно аграрного підприємства в одному з сіл".

Також опівдні окупанти випустили 3 міни по Середино-Будській громаді. Близько 16 години було випущено ще 10 мін.

Майже о 14 годині супротивник обстріляв із реактивної артилерії Краснопільську громаду, було випущено 10 снарядів. Пізніше окупанти обстріляли іншу частину громади зі ствольної артилерії 152 мм, було випущено 12 снарядів.

Близько 15 години було випущено 5 мін по території Есманської громади.