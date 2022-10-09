Події

19:17 09.10.2022

Звуки вибухів, чутні у Києві та області – планові роботи саперів

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Звуки вибухів, чутні у Києві та області – планові роботи саперів

 Звуки вибухів, які було чути у столиці та області, пов'язані з плановою роботою саперів із розмінування територій, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Звуки вибухів, які були чутні в Києві, пов'язані з роботою саперів у Київській області. На Київщині піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно", - наголошується в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що розмінування відбувалося на території Бучанського району.

"Вибух контрольований", - написав глава КОВА в телеграм-каналі.

З початку війни у Київській області було виявлено та знищено понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів.

"9 жовтня піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели роботи з розмінування у лісовому масиві с. Ірпінь. Сапери виявили бойову частину РСЗВ УРАГАН із тридцятьма касетними елементами 9Н210 та знищили їх на місці виявлення. Це саме той вибух, який чули кияни близько 18 години, що збігся з оголошенням повітряної тривоги", - повідомляють у ДСНС.

Теги: #київ #вибухи #сапери

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