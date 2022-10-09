Події

16:46 09.10.2022

ППО збила кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі - мер

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ППО збила кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі - мер

У Кременчуцькому районі Полтавської області в неділю силами ППО знищено кілька повітряних цілей, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Сьогодні силами ППО було збито кілька повітряних цілей у нашому регіоні! Дякую силам ППО! Якщо бачите безпілотник, одразу прямуйте в укриття і повідомляйте на лінію 102!" - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в неділю в Кременчуцькому районі спрацювала ППО.

Теги: #полтавська_область #ппо

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