Унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинула 421 дитина, ще 798 дістали поранень

Майже 1220 дітей постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення російської армії в Україну (станом на 9 жовтня), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула і понад 798 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській – 57, Дніпропетровській - 30", - уточнюють правоохоронці.

Вони додають, що лише внаслідок обстрілів Запоріжжя 6-7 жовтня дістали поранень двоє дітей 4 і 9 років, а в ніч на 9 жовтня ворог знову здійснив масований ракетний обстріл об'єктів житлової інфраструктури міста, внаслідок чого поранено 6 дітей.

"Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 навчальних закладів. З них 313 зруйновані повністю", - підсумували в ОГП.