Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

Із українських портів у суботу вийшли сім суден із майже 167 тис. тонн пшениці, кукурудзи та соняшникової олії, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"8 жовтня сім суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 166 686 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судна Eneida B (32 859 тонн кукурудзи та 9 511 тонн пшениці), Oris Sofi (6 тис. тонн соняшникової олії) та Laurus (5 050 тонн пшениці) вирушили до Туреччини. Суховантаж Cornelia M (60 тис. тонн пшениці) відплив до В'єтнаму, і Shaman Wisdom (32,6 тис. тонн пшениці) - до Індонезії.

Крім цього, судно Chem Hero доставить до Індії 15 тис. тонн соняшникової олії. Судно Lady Eva вирушило до Єгипту із 5666 тонн кукурудзи.

У СКЦ уточнили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлено в інші країни".

"Станом на 8 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 6 595 784 тонни. Загалом було дозволено рух 605 суден - 313 на прибуття в українські порти та 292 - на вихід із них", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", Одеси та "Південного". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.