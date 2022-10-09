На Сумщині внаслідок обстрілів у суботу поранено місцевого мешканця

Унаслідок обстрілів противника у суботу на Сумщині поранення отримав місцевий житель. Загалом зафіксовано 55 прильотів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"55 приходів, з них – 28 некерованих ракет. Стріляли росіяни з САУ, мінометів та 4 авіаудари з гелікоптерів, які не перетинали державний кордон", – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Живицький уточнив, що під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

За його словами, внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з уламковими пораненнями.

Крім того, було пошкоджено кілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" та трактор. Також спалахнуло поле кукурудзи.