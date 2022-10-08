Події

21:23 08.10.2022

На блокпосту у Василівці у черзі на виїзд шість тис. осіб

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На блокпосту у Василівці у черзі на виїзд шість тис. осіб

На блокпосту у Василівці у черзі на виїзд стоять 6 тис. людей, люди очікують уже понад 10 днів, повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"На ворожому блок-посту у Василівці 6 тисяч людей. Вони стоять у черзі на виїзд із ТОТ понад 10 днів", - написав він у телеграм-каналі.

Також Федоров зазначив, що після вибуху мосту в Криму серед окупантів і колаборантів розпочалася паніка. Люди їдуть із Криму до Бердянська.

За його словами, залізничне сполучення на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема через Токмак, зруйновано.

 

 

 

Теги: #мелітополь #виїзд #черга #блокпост

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