Події

19:39 08.10.2022

Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник у Білгород-Дністровському районі

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Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник у Білгород-Дністровському районі

Українські зенітники збили ще один ворожий безпілотник у Білгород-Дністровському районі, повідомляє видання "Офіційні новини Одеси" з посиланням на командування "Південь".

"8 жовтня, близько 15:00, у Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Тип уточнюється", - повідомила Служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

 

 

 

Теги: #знищення #безпілотник #ппо #ворог

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