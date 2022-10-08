Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник у Білгород-Дністровському районі

Українські зенітники збили ще один ворожий безпілотник у Білгород-Дністровському районі, повідомляє видання "Офіційні новини Одеси" з посиланням на командування "Південь".

"8 жовтня, близько 15:00, у Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Тип уточнюється", - повідомила Служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".