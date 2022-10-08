Події

19:18 08.10.2022

За добу ворог здійснив 19 ракетних і авіаударів, зафіксовано понад 20 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог здійснив 19 ракетних і авіаударів, зафіксовано понад 20 обстрілів із РСЗВ

У Генштабі попередили про високу ймовірність завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України. За цю добу російські окупанти здійснили понад 39 обстрілів, повідомили у пресцентрі Генштабу на фейсбуці.

"Упродовж поточної доби окупанти завдали трьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", – сказано у вечірньому зведенні в суботу.

Вогневого ураження зазнали понад п'ятнадцять населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В республіці білорусь до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також, вчергове, продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

на слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

на краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

на бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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