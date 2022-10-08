У Москві розпочалися арешти військових – ГУР МО України

У столиці РФ розпочався комплекс заходів, спрямованих проти військових, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рух у центрі перекрито. До міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - "еліти" росгвардії. Вони рухаються центром спільно з підрозділами поліції", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Також, за даними ГУР МО, вже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Водночас усі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.