Продаж бензину в каністри зупинено в Севастополі для запобігання ажіотажу – "голова" окупаційної адміністрації

Автозаправні станції в окупованому РФ Севастополі призупинять продаж бензину в каністри, щоб не провокувати штучний ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

"Надходять сигнали, що люди на заправках намагаються купувати бензин про запас каністрами. Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин в каністри відпускатися не буде", - написав незаконний керівник російської окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі в суботу.

Він додав, що запроваджується обмеження на відпуск товарів бакалійної групи: в одні руки до 3 кг або трьох пачок продуктів. При цьому, за даними губернатора, запас продуктів у місті достатній: цукор - на 23 дні, борошно - на 27, макарони - на 29, олія соняшникова - на 46, консерви м'ясні - на 106.

"Ми не відрізані від материка! Є сухопутні коридори через нові території, вже запрацювала поромна переправа в районі Кримського моста", - додав Развожаєв.

Раніше в суботу вранці в Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на Кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйнована частина дорожнього полотна!",- йдеться в повідомленні.

Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.