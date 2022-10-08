Події

11:17 08.10.2022

Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили особи десяти правоохоронців, які під час тимчасової російської окупації Вовчанська Харківської області погодилися працювати на ворога.

"Під час проведення 16 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання правоохоронців, виявлено та вилучено формений одяг поліції рф; символіку окупаційних військ рф; георгіївські стрічки; пропагандистські газети; комп’ютерну техніку; флеш-накопичувачі; зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення тощо. Тривають слідчі дії, зокрема вживаються заходи щодо затримання зрадників", - повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Вирішується питання щодо повідомлення колишнім правоохоронцям про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює офіс Генерального прокурора.

Раніше ДБР повідомило про підозру ще сімом правоохоронцям, які перейшли на бік ворога під час окупації Вовчанська.

Вовчанськ розташований за 3 км від кордону з РФ і був окупований в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Під час контрнаступу українських військових окупанти на кілька днів перенесли в місто свою незаконну "обласну адміністрацію". 13 вересня у Державній прикордонній службі України повідомили про звільнення міста від російської окупації.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-prodovzhue-viyavlyati-kolaborantiv-na-zvilnenih-teritoriyah-u-vovchansku-kolishni-pravoohoronci-vtekli-kinuvshi-svoyu-rosijsku-formu-ta-zbroyu

Теги: #харківська_область #дбр

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