Події

07:29 08.10.2022

Ворог намагається дискредитувати ЗС України в Запорізькій області, залучає російські ЗМІ для створення неправдивої інформації

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Ворог намагається дискредитувати ЗС України в Запорізькій області, залучає російські ЗМІ для створення неправдивої інформації

Російські окупанти намагаються дискредитувати Збройні сили України в Запорізькій області, залучають російські ЗМІ для створення неправдивої інформації, повідомляє Генеральний штаб.

"На тимчасово захоплених територіях Запорізької області противник намагається активізувати заходи щодо дискредитації підрозділів Збройних сил України. Для створення фейкового контенту додатково залучаються спеціальні кореспонденти російських ЗМІ", - йдеться у повідомленні у суботньому зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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