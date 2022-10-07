Зеленський підписав указ про визнання Північних територій частиною Японії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким підтвердив належність Японії Північних територій, що перебувають під окупацією Російської Федерації.
"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Кабінету Міністрів України відповідно до Домовленості між урядом України і урядом Японії про встановлення дипломатичних відносин (у формі обміну листами) від 26 січня 1992 року в своїй діяльності виходити з позиції, що зазначені у статті 1 цього Указу Північні території є невід'ємною частиною суверенної території Японії", - йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.