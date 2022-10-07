Українські девелопери пропонують особливі умови купівлі квартир для військовослужбовців
Українські девелопери запускають програми розстрочки із пільговими умовами на купівлю квартир для військовослужбовців.
Так, компанія LEV Development пропонує безвідсоткову розстрочку до введення об'єкта в експлуатацію та знижку у 12% загальної вартості квартири.
Як повідомляється на сайті девелопера, пропозиція дійсна для військовослужбовців ЗСУ, членів їхніх сімей першого ступеня спорідненості, а також для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в зоні активних бойових дій.
Спеціальну програму для військовослужбовців та членів їхніх сімей запустила компанія "Альянс-Новобуд". Згідно з оголошенням на сайті девелопера, на першому етапі пропонується розстрочка на 18 місяців без подорожчання, з першим внеском від 300 тис. грн.
"Програма для військовослужбовців передбачає реалізацію кількох етапів. Перший етап діє до 31 жовтня 2022 року. Про запровадження наступних етапів та їх умов інформуватимемо додатково", – йдеться в повідомленні компанії.
У свою чергу будкомпанія "Інтергал-Буд" пропонує знижку на купівлю нерухомості у розмірі 3% для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через російську військову агресію.
У портфелі девелопера LEV Development житлові проєкти житлових комплексів Central Hills (Київ), Silent Park, Perfect Life, Arthouse Park, Hygge тощо (Львів), а також проєкти готелів у Яремчі та Буковелі.
"Альянс-Новобуд" працює на ринку житлової нерухомості із 2010 року. У портфелі компанії понад 500 тис. кв. м введеного в експлуатацію житла (ЖК "Лісовий квартал", "Зелений квартал", Krona Park, усі – Бровари), ще 450 тис. кв. м в процесі будівництва (ЖК Illinsky House, Montreal House (Київ), Krona Park II, Madison Gardens, "Лавандовий" (Бровари).
Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює з 2003 року. Її портфель включає 78 реалізованих проєктів. Компанія побудувала 167 будинків і зараз зводить 1,2 млн кв. м одночасно. Лише у столичному регіоні на етапі будівництва знаходиться 12 житлових об'єктів ("Причал 8", "Озерний Гай Гатне", "Сирецькі сади", Sky Avenue, "Академ-Квартал", "Нивки-Парк" тощо). У проєктному портфелі компанії – 4,6 млн кв. м.