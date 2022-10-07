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19:44 07.10.2022

Макрон оголосив про створення спеціального фонду допомоги Україні в умовах збройної агресії РФ

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Макрон оголосив про створення спеціального фонду допомоги Україні в умовах збройної агресії РФ

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 7 жовтня, заявив про створення спеціального фонду у розмірі 100 млн євро для надання підтримки Україні, повідомляє французький телеканал BFM TV.

Як зазначив Макрон у кулуарах неформального європейського саміту у Празі, фонд дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у французьких виробників.

Мета створення фонду, за словами Макрона, – підтримка України в умовах російської збройної агресії. На нього буде виділено 100 млн євро "для початку", а кошти спрямовуватимуться на закупівлі оборонного озброєння.

 

 

 

Теги: #фонд #україна #допомога #франція

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