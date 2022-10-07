Сили оборони відбили атаки окупантів на декількох напрямках, артилерією уражений один район зосередження противника, переправа та РЕБ

Підрозділи Сил оборони України у п'ятницю успішно відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві зазначають, що атаки загарбників були відбиті в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України.

Так, у районі населеного пункту Каховка на Херсонщині підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.

Також у результаті ефективного вогневого ураження району зосередження супротивника поблизу населеного пункту Борозенське, 5 жовтня поточного року, втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога", - наголошують у відомстві.

Там додають, що ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.