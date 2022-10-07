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19:04 07.10.2022

Генштаб ЗСУ: Окупанти почали залякувати мешканців Горлівки, які не підтримали псевдореферендум у Донецькій області

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Генштаб ЗСУ: Окупанти почали залякувати мешканців Горлівки, які не підтримали псевдореферендум у Донецькій області

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до російської федерації на незаконному референдумі", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що в регіоні також продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, затримують їх і примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

"За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом російської федерації. Так, на початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття", - додають у Генштабі.

Там уточнюють, що інше екіпірування мобілізованим громадянам РФ необхідно купувати власним коштом або намагатися отримати від органів місцевої влади як "гуманітарну допомогу". "Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #війна #мобілізація #донецька_обл #окупанти

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