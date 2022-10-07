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14:57 07.10.2022

Із понеділка у Києві запрацює фунікулер - мер

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Із понеділка у Києві запрацює фунікулер - мер

Київський фунікулер відновить свою роботу в понеділок, 10 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері", - написав Кличко у фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, навесні під час активних бойових дій поблизу Києва фунікулер за участю волонтерів законсервували, у червні він пройшов плановий щорічний ремонт.

"Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу", - розповів Кличко.

Фунікулер у Києві був збудований у 1905 році і з'єднав найкоротшим шляхом два великі райони: Верхнє місто та Поділ. Його довжина 222 м, різниця висот між станціями становить 75 м, обслуговується двома пасажирськими вагонами місткістю 100 людей (зокрема, 30 місць для сидіння). Щорічно фунікулер перевозить до 3 млн пасажирів, при цьому його максимальна пропускна спроможність становить 4 тис. пасажирів на годину.

У 1928, 1958 та 1984 роках фунікулер тричі зазнавав кардинальної реконструкції. Останніми роками його щороку влітку чи восени закривали на кілька тижнів для проведення регламентних робіт, випробувань і технічного огляду.

 

 

Теги: #фуникулер #київ

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