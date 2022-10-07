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13:11 07.10.2022

Україна направила Австрії клопотання про видачу ексголови Конституційного суду Тупицького

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Україна направила Австрії клопотання про видачу ексголови Конституційного суду Тупицького

Міністерство юстиції України направило компетентним органам Республіки Австрія клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, за лінією Інтерполу виставлено "червону картку" для затримання Тупицького, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня направив клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України направило на виконання компетентним органам Республіки Австрія", - розповів співрозмовник агентства у п'ятницю.

Він повідомив, що також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело агентства.

Як повідомлялося, ДБР проводить досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного з фігурантів "Віденської тероборони", ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

"Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного та митного контролю та без перевірки документів, що надають право на виїзд за кордон. Також не було встановлено наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицького у праві виїзду за кордон", - ішлося у повідомленні.

Зафіксовано перебування Тупицького в Австрії в центрі Відня поряд з автомобілем, зареєстрованим на дружину. За інформацією Державної прикордонної служби, в законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Теги: #мінюст #інтерпол #тупицький

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