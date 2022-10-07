У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань виявили в деокупованій Яцківці під Лиманом Донецької області штаб окупантів із документацією, зокрема списки полонених і колаборантів, повідомляє ДБР.

"Після звільнення силами оборони міста Лиман на Донеччині працівники ДБР розпочали заходи з документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їхніми пособниками", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією бюро, в населеному пункті Яцківка під Лиманом виявлено штаб окупантів. "Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб і анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.

"Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України", - зазначається в повідомленні.