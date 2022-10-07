Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км - ОК "Південь"

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 квадратних кілометрів, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Контрнаступ просувається, і наше поглиблення в різних напрямках триває. Звільнені території зросли від 400 до 500 квадратних кілометрів, і ще триває цей процес", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона нагадала, що звільнено 29 населених пунктів.

"Уже розпочинається робота, яка називається повсякденним, як то кажуть, святом, але дуже багато роботи. Починають збирати інформацію про обставини, в яких люди проживали всі ці окупаційні дні та ночі, й починають збирати доказову базу для поповнення тієї самої "товстої справи" для трибуналу, бо справді безчинства окупантів і на херсонських територіях також зафіксовано та буде передано до відповідних міжнародних правових інстанцій", - розповіла Гуменюк.

Спікер додала, що в зоні відповідальності ОК "Південь" почали з'являтися так звані свіжомобілізовані.

"Але вони вже з моменту потрапляння у військкомат у себе на батьківщині знали про те, як правильно діяти, як звернутися до чатботу "Хочу жити" й повідомити про те, що не бажають брати участь у "спецоперації", що вони мобілізовані насильно і хочуть перейти в обмінний пункт. Робота триває, і вже понад 2 тис. таких звернень ми маємо", - розповіла Гуменюк.