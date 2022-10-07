Події

11:33 07.10.2022

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км - ОК "Південь"

1 хв читати
Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 кв. км - ОК "Південь"

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 квадратних кілометрів, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Контрнаступ просувається, і наше поглиблення в різних напрямках триває. Звільнені території зросли від 400 до 500 квадратних кілометрів, і ще триває цей процес", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона нагадала, що звільнено 29 населених пунктів.

"Уже розпочинається робота, яка називається повсякденним, як то кажуть, святом, але дуже багато роботи. Починають збирати інформацію про обставини, в яких люди проживали всі ці окупаційні дні та ночі, й починають збирати доказову базу для поповнення тієї самої "товстої справи" для трибуналу, бо справді безчинства окупантів і на херсонських територіях також зафіксовано та буде передано до відповідних міжнародних правових інстанцій", - розповіла Гуменюк.

Спікер додала, що в зоні відповідальності ОК "Південь" почали з'являтися так звані свіжомобілізовані.

"Але вони вже з моменту потрапляння у військкомат у себе на батьківщині знали про те, як правильно діяти, як звернутися до чатботу "Хочу жити" й повідомити про те, що не бажають брати участь у "спецоперації", що вони мобілізовані насильно і хочуть перейти в обмінний пункт. Робота триває, і вже понад 2 тис. таких звернень ми маємо", - розповіла Гуменюк.

Теги: #війна #зсу #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 07.10.2022
Нічними обстрілами пошкоджено будинки в багатьох населених пунктах Донеччини, обійшлося без постраждалих – голова обладміністрації

Нічними обстрілами пошкоджено будинки в багатьох населених пунктах Донеччини, обійшлося без постраждалих – голова обладміністрації

11:04 07.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

09:46 07.10.2022
Використання РФ іранських безпілотників суттєво на перебіг війни не вплине - ISW

Використання РФ іранських безпілотників суттєво на перебіг війни не вплине - ISW

18:47 06.10.2022
Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках і завдали ударів по 24 районах скупчення окупантів і їхньої техніки – Генштаб

Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках і завдали ударів по 24 районах скупчення окупантів і їхньої техніки – Генштаб

17:57 06.10.2022
Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях ваших міст – Зеленський

Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях ваших міст – Зеленський

15:26 06.10.2022
Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

15:18 06.10.2022
Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

13:59 06.10.2022
ЗСУ абсолютно готові до зими в плані забезпечення обмундируванням - глава Міноборони

ЗСУ абсолютно готові до зими в плані забезпечення обмундируванням - глава Міноборони

09:40 06.10.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

08:09 06.10.2022
Завершення війни у 2023 році очікують 77% членів Американської торговельної палати

Завершення війни у 2023 році очікують 77% членів Американської торговельної палати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали "Центр громадянських свобод" (Україна), Олесь Біляцький (Білорусь), організація "Меморіал" (РФ)

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових, 17 танків, 31 артсистему та 20 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – голова обладміністрації

Щонайменше 15 людей вважаються зниклими безвісти після ракетного обстрілу Запоріжжя – міськрада

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

ОСТАННЄ

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали "Центр громадянських свобод" (Україна), Олесь Біляцький (Білорусь), організація "Меморіал" (РФ)

Мінреінтеграції працює над поверненням 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні, - Верещук

У Києві у п'ятницю розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – мер

На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

Росіяни знову вдарили по житловому сектору в Запоріжжі, одна з ракет впала у двір багатоповерхового будинку, відомо про одного постраждалого - влада

РОСІЯНИ ЗНОВУ ВДАРИЛИ ПО ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРУ В ЗАПОРІЖЖІ, ОДНА З РАКЕТ ВПАЛА У ДВІР БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ, ВІДОМО ПРО ОДНОГО ПОСТРАЖДАЛОГО - ВЛАДА

Звільнені з полону захисники "Азовсталі" проходять лікування та дають свідчення про воєнні злочини окупантів – глава МВС

Японія поповнила санкційні списки щодо РФ більше ніж 80 особами та структурами - Мінфін

Окупанти атакували Миколаїв уночі іранськими дронами, обійшлося без жертв – голова обладміністрації

У Тернопільській і Хмельницькій областях почали працювати регіональні Центри уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА