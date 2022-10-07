Події

11:29 07.10.2022

Нічними обстрілами пошкоджено будинки в багатьох населених пунктах Донеччини, обійшлося без постраждалих – голова обладміністрації

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Нічними обстрілами пошкоджено будинки в багатьох населених пунктах Донеччини, обійшлося без постраждалих – голова обладміністрації

Об'єднані територіальні громади Покровського та Бахмутського районів Донецької області потрапили під російські обстріли в ніч на п'ятницю, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих, однак є пошкодження у Мар'їнській, Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мар’їнській громаді росіяни обстрілювали Мар’їнку, Красногорівку, Максимільянівку, Костянтинівку та Георгіївку. Авдіївка тричі була обстріляна з артилерії, зокрема вранці – касетними суббоєприпасами. Постраждали стара і центральна частини міста. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок і школу в Новоселівці Першій", - написав Кириленко в телеграмі.

На горлівському напрямку росіяни вели вогонь по околицях Соледара, Бахмутського і Федорівки в Соледарській громаді та по околицях Торецька.

На лисичанському напрямку окупанти обстрілювали територію Званівської ОТГ, пошкоджено чотири будинки в с. Верхньокам'янське, без постраждалих.

"Вся Донеччина зараз – одна велика гаряча точка. Залишитися тут небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!", - резюмував Кириленко.

 

Теги: #війна #обстріли #донецька_область

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