Події

09:58 07.10.2022

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – голова обладміністрації

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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – голова обладміністрації

Російські окупанти завдали по Запоріжжю ракетних ударів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав Старух у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, раніше в п'ятницю вранці голова обладміністрації повідомив, що окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, є руйнування об'єктів інфраструктури, також одна людина постраждала.

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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