Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – голова обладміністрації

Російські окупанти завдали по Запоріжжю ракетних ударів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав Старух у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, раніше в п'ятницю вранці голова обладміністрації повідомив, що окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, є руйнування об'єктів інфраструктури, також одна людина постраждала.