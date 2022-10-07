Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, семеро - поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 7 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 7 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.