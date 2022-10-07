Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Судовий процес у справі Твіттера та американського мільярдера Ілона Маска припинено до 28 жовтня, щоб дати йому можливість, у разі досягнення домовленості, закрити угоду щодо купівлі соціальної мережі, пише Bloomberg.

"Суддя призупинив судовий розгляд (...), надавши сторонам можливість завершити угоду до 28 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ухвалою судді штату Делавер Кетлін Сент-Джей Маккормік, "якщо угода не буде завершена до цього дня, вона призначить дату судового розгляду в листопаді".

Агентство повідомляє, що Маск раніше у четвер попросив суддю про зупинення процесу.

5 жовтня Маск направив керівництву Твіттер лист із пропозицією завершити угоду щодо придбання компанії на раніше обговорених умовах.

Як випливає з документів, оприлюднених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), Маск пропонує закрити угоду за ціною $54,2 за папір. Саме така сума фігурувала у початковій угоді, яка була досягнута у квітні. Загальна вартість Твіттер тоді була оцінена у $44 млрд.

У липні мільярдер раптово повідомив компанію про намір розірвати угоду, оскільки не отримав реальних даних про кількість фейкових акаунтів. Сторони угоди подали зустрічні позови, і початок розгляду в суді штату Делавер було призначено на 17 жовтня.

Незважаючи на позов, акціонери Твіттера на позачергових зборах 13 вересня схвалили пропозицію Маска про купівлю компанії. Як показали підсумки голосування, 98,6% акціонерів підтримали угоду.