Події

08:10 07.10.2022

Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

2 хв читати
Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Судовий процес у справі Твіттера та американського мільярдера Ілона Маска припинено до 28 жовтня, щоб дати йому можливість, у разі досягнення домовленості, закрити угоду щодо купівлі соціальної мережі, пише Bloomberg.

"Суддя призупинив судовий розгляд (...), надавши сторонам можливість завершити угоду до 28 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ухвалою судді штату Делавер Кетлін Сент-Джей Маккормік, "якщо угода не буде завершена до цього дня, вона призначить дату судового розгляду в листопаді".

Агентство повідомляє, що Маск раніше у четвер попросив суддю про зупинення процесу.

5 жовтня Маск направив керівництву Твіттер лист із пропозицією завершити угоду щодо придбання компанії на раніше обговорених умовах.

Як випливає з документів, оприлюднених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), Маск пропонує закрити угоду за ціною $54,2 за папір. Саме така сума фігурувала у початковій угоді, яка була досягнута у квітні. Загальна вартість Твіттер тоді була оцінена у $44 млрд.

У липні мільярдер раптово повідомив компанію про намір розірвати угоду, оскільки не отримав реальних даних про кількість фейкових акаунтів. Сторони угоди подали зустрічні позови, і початок розгляду в суді штату Делавер було призначено на 17 жовтня.

Незважаючи на позов, акціонери Твіттера на позачергових зборах 13 вересня схвалили пропозицію Маска про купівлю компанії. Як показали підсумки голосування, 98,6% акціонерів підтримали угоду.

 

 

Теги: #сша #угода #твіттер #маск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 06.10.2022
План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

07:47 05.10.2022
Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

07:41 05.10.2022
Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

21:23 04.10.2022
У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

У рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає боєприпаси, 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro

21:17 04.10.2022
В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

20:11 04.10.2022
Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

10:23 04.10.2022
Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

08:39 04.10.2022
Трамп подав до суду на CNN за наклеп

Трамп подав до суду на CNN за наклеп

07:27 04.10.2022
Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

06:45 04.10.2022
Кулеба: Ті, хто пропонує Україні відмовитися від своєї землі, не повинні прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють безневинних українців"

Кулеба: Ті, хто пропонує Україні відмовитися від своєї землі, не повинні прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють безневинних українців"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

ОСТАННЄ

За ніч окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, семеро - поранені

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Українські військові знищили два БПЛА

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 7 осіб

Кулеба зустрівся з президентом Гани

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА