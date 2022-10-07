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08:01 07.10.2022

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

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Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Українські порти в четвер покинули 11 суховантажів із майже 178 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"6 жовтня одинадцять суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 177 950 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Зазначається, що шість суден White Star (7,8 тис. тонн ячменю), Magnolia (6,6 тис. тонн соняшникової олії), Hasan G (6,5 тис. тонн гороху), Mera (6,3 тис. тонн соняшникової) олії), Sea Star (4 950 тонн пшениці) та Anastasia (3,7 тис. тонн пшениці) попрямували до Туреччини.

Крім цього, судно Silver Lady доставить до Іспанії 49,1 тис. тонн пшениці, судно Falcon S – 33 тис. тонн кукурудзи до Румунії. Суховантаж Zhe Hai 505 вирушив до Алжиру із 28,5 тис. тонн пшениці, Serenity Ibtihaj - до Ізраїлю з 27,2 тис. тонн кукурудзи. Судно Umit G відпливло до Греції із 4,3 тис. тонн пшениці.

У СКЦ уточнили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім може бути переправлене до інших країн".

"Станом на 6 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 6 372 498 тонн. Загалом нині було дозволено рух 584 суден - 302 на прибуття в українські порти та 282 - на вихід із них", - наголошується в повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

Теги: #оон #україна #порти #продовольство

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