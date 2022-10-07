Події

07:39 07.10.2022

У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

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У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

У четвер російські окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, було зафіксовано понад 150 приходів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: - 7 приходів із САУ. Есманська громада: 9 російських мін. Попередньо - без наслідків. Краснопільська громада: близько 15 години територію накрили вогнем з "Градів". 40 прильотів. Міномет - 15 прильотів. Увечері по другій частині території громади ще 5 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також після 17 години ворог обстріляв із артилерії Миропільську громаду, було зафіксовано 19 прильотів, у результаті пошкоджено приватні будинки мирних жителів.

У Білопільській громаді було зафіксовано 10 приходів із мінометів. Інформація про наслідки уточнюється.

Близько 20 години агресор обстріляли з міномета Великописарівську громаду.

У Юнаківській громаді було зафіксовано майже 50 прильотів зі ствольної артилерії за день.

"В оселях мирних мешканців пошкоджені вікна, двері. Постраждала багатоповерхівка та три домогосподарства. Осколки наскрізь продірявили стіни. Посікло качок на подвір’ях селян. Також обірвані лінії електромереж і пошкоджені труби газопостачання. До вечора усі комунікації поладнали, дякую комунальним службам!", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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