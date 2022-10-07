Син ексмера Харкова більше не очолює фракцію Блоку Кернеса в облраді

Фракція партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" в обласній раді змінила керівника, сина Геннадія Кернеса (міського голови Харкова у 2010-2021 рр.), Кирила, відсторонено від виконання обов'язків голови фракції.

"Сьогодні на засіданні фракції депутати більшістю голосів усунули від виконання обов‘язків голови фракції Кирила Кернеса. Основною причиною для його заміни депутати назвали те, що від початку війни він жодного разу не висловив своєї позиції щодо військової агресії Росії проти України, а також з 24 лютого поточного року самоусунувся від керівництва фракцією. Також депутати "Блок Кернеса - Успішний Харків" заявили про недотримання Кирилом Кернесом фракційної дисципліни", - повідомляється на сторінці "Блок Кернеса - Успішна Харківщина" у фейсбуці.

Новим керівником фракції став Віталій Панов, який донедавна був заступником Кирила Кернеса.

Крім того, депутати виключили з фракції трьох депутатів: колишнього першого заступника голови облради Альберта Кононенка, який переховувався у 2018-2020 роках від кримінального переслідування в РФ, Павла Столбового (сина міського голови Балаклії Івана Столбового, підозрюваного в держзраді) та Володимира Святаша (батька депутата Верховної Ради кількох скликань від Партії регіонів Дмитра Святаша).

Кирило Кернес розкритикував позицію своїх колег по фракції.

"Вибачте, взяв невелику паузу після засідання фракції, аби заспокоїтися та зрозуміти: як люди, які ще нещодавно вдавали із себе таких собі "друзяк", сьогодні поводилися як якісь посіпаки. Я не можу цього зрозуміти та прийняти. Українці виборюють зараз не тільки право на життя та незалежність, а і якраз право мати власну думку, вільно її висловлювати та відстоювати. Партія - це не кабала, а голосування депутатів - не кнопкодавство", - написав Кернес на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також дав зрозуміти, що вважає неспроможною офіційно названу причину його відсторонення з посади голови фракції.

"Таке рішення ґрунтується на їхньому (членів фракції – ІФ-У) розумінні того, що я нібито жодного разу не висловився щодо війни, яку розпочала Росія проти України. Було соромно на них дивитися, бо як мінімум ми разом приймали звернення Харківської обласної ради до жителів області, президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про засудження агресії Російської Федерації та підтримку територіальної цілісності й незалежності України. Усі наші голосування поіменні та відкриті, тож вони повною мірою усвідомлюють моє ставлення та мою позицію стосовно агресора. Але це тільки якщо пам’ятати, за що й коли усвідомлено голосував", - написав Кернес.

Віталій Панов (1967 р.н.) з листопада 2015 року очолює КП "Харківводоканал", був головою Вовчанської райдержадміністрації (2010-2012 рр.), директором департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації (2012-2013 рр.), начальником Держінспекції сільського господарства в області (2013-2014 рр.), заступником гендиректора зі стратегічного розвитку КП "Харківводоканал" (2014-2015 рр.). Тричі обирався депутатом Харківської облради: у 2010 р. - від Партії регіонів, у 2015 р. - від партії "Відродження", у 2020 р. - від "Блоку Кернеса - Успішна Харківщина".