Події

07:27 07.10.2022

Син ексмера Харкова більше не очолює фракцію Блоку Кернеса в облраді

3 хв читати

Фракція партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" в обласній раді змінила керівника, сина Геннадія Кернеса (міського голови Харкова у 2010-2021 рр.), Кирила, відсторонено від виконання обов'язків голови фракції.

"Сьогодні на засіданні фракції депутати більшістю голосів усунули від виконання обов‘язків голови фракції Кирила Кернеса. Основною причиною для його заміни депутати назвали те, що від початку війни він жодного разу не висловив своєї позиції щодо військової агресії Росії проти України, а також з 24 лютого поточного року самоусунувся від керівництва фракцією. Також депутати "Блок Кернеса - Успішний Харків" заявили про недотримання Кирилом Кернесом фракційної дисципліни", - повідомляється на сторінці "Блок Кернеса - Успішна Харківщина" у фейсбуці.

Новим керівником фракції став Віталій Панов, який донедавна був заступником Кирила Кернеса.

Крім того, депутати виключили з фракції трьох депутатів: колишнього першого заступника голови облради Альберта Кононенка, який переховувався у 2018-2020 роках від кримінального переслідування в РФ, Павла Столбового (сина міського голови Балаклії Івана Столбового, підозрюваного в держзраді) та Володимира Святаша (батька депутата Верховної Ради кількох скликань від Партії регіонів Дмитра Святаша).

Кирило Кернес розкритикував позицію своїх колег по фракції.

"Вибачте, взяв невелику паузу після засідання фракції, аби заспокоїтися та зрозуміти: як люди, які ще нещодавно вдавали із себе таких собі "друзяк", сьогодні поводилися як якісь посіпаки. Я не можу цього зрозуміти та прийняти. Українці виборюють зараз не тільки право на життя та незалежність, а і якраз право мати власну думку, вільно її висловлювати та відстоювати. Партія - це не кабала, а голосування депутатів - не кнопкодавство", - написав Кернес на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також дав зрозуміти, що вважає неспроможною офіційно названу причину його відсторонення з посади голови фракції.

"Таке рішення ґрунтується на їхньому (членів фракції – ІФ-У) розумінні того, що я нібито жодного разу не висловився щодо війни, яку розпочала Росія проти України. Було соромно на них дивитися, бо як мінімум ми разом приймали звернення Харківської обласної ради до жителів області, президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про засудження агресії Російської Федерації та підтримку територіальної цілісності й незалежності України. Усі наші голосування поіменні та відкриті, тож вони повною мірою усвідомлюють моє ставлення та мою позицію стосовно агресора. Але це тільки якщо пам’ятати, за що й коли усвідомлено голосував", - написав Кернес.

Віталій Панов (1967 р.н.) з листопада 2015 року очолює КП "Харківводоканал", був головою Вовчанської райдержадміністрації (2010-2012 рр.), директором департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації (2012-2013 рр.), начальником Держінспекції сільського господарства в області (2013-2014 рр.), заступником гендиректора зі стратегічного розвитку КП "Харківводоканал" (2014-2015 рр.). Тричі обирався депутатом Харківської облради: у 2010 р. - від Партії регіонів, у 2015 р. - від партії "Відродження", у 2020 р. - від "Блоку Кернеса - Успішна Харківщина".

 

 

Теги: #кернес #облрада #відсторонення #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 06.10.2022
За добу на Харківщині троє загиблих

За добу на Харківщині троє загиблих

19:15 05.10.2022
На базі відпочинку в деокупованій Новоплатонівці на Харківщині знайдено тіла двох людей, замучених російськими спецназівцями

На базі відпочинку в деокупованій Новоплатонівці на Харківщині знайдено тіла двох людей, замучених російськими спецназівцями

07:02 05.10.2022
На деокупованих територіях Харківщини створено 13 військових адміністрацій

На деокупованих територіях Харківщини створено 13 військових адміністрацій

21:15 04.10.2022
У Пісках-Радьківських окупанти катували місцевих жителів, учасників АТО та українських військових у підвалі будинку

У Пісках-Радьківських окупанти катували місцевих жителів, учасників АТО та українських військових у підвалі будинку

19:54 04.10.2022
Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

09:11 04.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

06:50 04.10.2022
На деокупованій частині Борівської громади на Харківщині зберігається небезпека, є жертви та поранені внаслідок ворожих обстрілів і підривів на мінах

На деокупованій частині Борівської громади на Харківщині зберігається небезпека, є жертви та поранені внаслідок ворожих обстрілів і підривів на мінах

06:48 04.10.2022
У деокупованих Пісках-Радьковських на Харківщині виявлено катівню, є інформація про закатованого насмерть учасника АТО з Борової

У деокупованих Пісках-Радьковських на Харківщині виявлено катівню, є інформація про закатованого насмерть учасника АТО з Борової

20:32 02.10.2022
Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

22:13 30.09.2022
На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

ОСТАННЄ

Українські військові знищили два БПЛА

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 7 осіб

Кулеба зустрівся з президентом Гани

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах Виїмки, Червоного, Бахмута, Майорська, Веселого, Побєди, Невельського, Кам'янки та Тернових Под

Минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 15 авіаційних ударів по населених пунктах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА