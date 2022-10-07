Події

07:26 07.10.2022

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

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Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) у власність РФ є нікчемними, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будь-які рішення нинішнього керівника Росії щодо Запорізької електростанції та будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Тільки українські фахівці, наголосив президент, можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів.

"Міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що наразі на станції перебувають близько 500 російських військових.

"А це не що інше, як пʼятсот ризиків катастрофи", - заявив Зеленський.

Президент подякував усім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію.

Теги: #росія #захоплення #заес

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