Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є руйнування об'єктів інфраструктури, також одна людина постраждала, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакував обласний центр. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант уперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому городяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його госпіталізовано", - написав Старух у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.