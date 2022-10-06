Прокурори САП визнали достатність доказів за трьома епізодами, пов'язаними з виведенням коштів із ПриватБанку напередодні його націоналізації

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою топменежементу ПриватБанку в розкраданні понад 8,4 млрд грн і визнали достатність доказів у трьох епізодах.

Згідно з повідомленням, серед підозрюваних - ексголова правління банку, колишній перший заступник голови правління, ексзаступник голови правління, колишня керівниця департаменту фінменеджменту, колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій і керівник департаменту операційного спрямування ПриватБанку.

"Викриті факти корупційної діяльності у ПриватБанку не є вичерпними: в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування. Насамперед, схем виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації", – зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року НАБУ та САП повідомили ексчиновникам про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Через місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему, а у вересні 2022 року добірка злочинів, що інкримінуються колишнім менеджерам ПриватБанку, поповнилася ще однією розтратою в 85,2 млн грн.

Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи. Проте восени 2019 року генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ. Загальний обсяг матеріалів за всіма епізодами зараз перевищує 2,5 тис. томів і є одним із наймасштабніших розслідувань в історії антикорупційних органів.