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18:47 06.10.2022

Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках і завдали ударів по 24 районах скупчення окупантів і їхньої техніки – Генштаб

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Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках і завдали ударів по 24 районах скупчення окупантів і їхньої техніки – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка, йдеться в оперативній інформації, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, п'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п'яти зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотних літальних апаратів ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів і шість засобів артилерії противника.

За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ, фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. Водночас у Москві й на половину не виконано план відмобілізування, який становить по районах менше ніж 0,2% населення", - розповіли в Генштабі.

Теги: #зсу #бої #просування

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