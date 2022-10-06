Події

18:05 06.10.2022

ЗСУ звільнили с. Греківка Луганської області – голова ОВА

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ЗСУ звільнили с. Греківка Луганської області – голова ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про звільнення від російської окупації с. Греківка Красноріченської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

"Греківку звільнено. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганської області. Росіяни готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви), ось тільки в ЗСУ плани зовсім інші", - написав Гайдай у фейсбуці в четвер.

 

Теги: #село #звільнення #луганська_область

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