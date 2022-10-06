РФ застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% було знищено - Генштаб ЗСУ

РФ застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із них було знищено, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"Загалом від початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 їх було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Представник Генштабу зазначив, що окупаційні війська продовжують здійснювати систематичні обстріли населених пунктів та об'єктів інфраструктури в Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областях.

"Ворог завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Миролюбівка, Архангельське, Сухий Ставок, Тернові Води, Давидів Брід, а також ракетних ударів у районах Березнегуватого та Миколаєва. У період з 30 вересня противник застосував 20 ракет різного типу, зокрема, здійснив 13 пусків балістичних ракет. Противник також застосував 46 дронів-камікадзе Shahed-136 для ураження військових об'єктів, цивільної інфраструктури та позицій військ, з яких 24 дрони було знищено", - розповів Громов.

Він уточнив, що в четвер уночі силами та засобами повітряних сил ЗСУ знищено 9 із 12 дронів-камікадзе.