Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

Із 1 жовтня Збройні сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - сказав Громов на брифінгу у Military media center у четвер.