Події

14:41 06.10.2022

НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

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НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї".

"Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - сказав він у четвер, виступаючи за допомогою відеозв'язку в аналітичному центрі Австралії Інституті Лоуі.

НАТО, сказав Зеленський, "має переглянути порядок використання свого тиску".

Теги: #нато #ядерна

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