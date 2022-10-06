Події

13:31 06.10.2022

США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

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США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ - Резніков

США відправили Кремлю жорсткі сигнали, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо РФ, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо оцінювати у відсотках цей ризик (застосування РФ ядерної зброї - ІФ-У), він значно менший, ніж будь-що. І це підтверджують, зокрема, наші партнери, і Сполучені Штати, і Велика Британія. Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів, Білого дому на найвищому рівні, що вони провели теж певні консультації і надіслали досить чіткі, досить жорсткі сигнали у Кремль, що застосування ними навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо Росії, і вже шансів у Росії повернутися взагалі в клуб країн, яким узагалі хтось тисне руку, не залишиться, і будуть відповідні жорсткі реакції", - сказав Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" у четвер.

Теги: #рф #сигнал

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