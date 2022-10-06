У Вишгородському районі відбуваються навчання для саперів, можливі звуки вибухів - ОВА

У Вишгородському районі у четвер, 6 жовтня, проводяться навчання для саперів, через що може бути чутно звуки вибухів, повідомляє Київська ОВА.

"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв’язку з цим у деяких районах можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Громадян закликали зберігати спокій.