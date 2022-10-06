Події

13:02 06.10.2022

У Вишгородському районі відбуваються навчання для саперів, можливі звуки вибухів - ОВА

1 хв читати
У Вишгородському районі відбуваються навчання для саперів, можливі звуки вибухів - ОВА

У Вишгородському районі у четвер, 6 жовтня, проводяться навчання для саперів, через що може бути чутно звуки вибухів, повідомляє Київська ОВА.

"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв’язку з цим у деяких районах можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Громадян закликали зберігати спокій.

Теги: #навчання #київська_область #сапери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 05.10.2022
Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

21:40 03.10.2022
ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

12:44 03.10.2022
На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

07:09 03.10.2022
У 79 знеструмлених у результаті негоди населених пунктах повністю відновлено електропостачання, у 50 – частково

У 79 знеструмлених у результаті негоди населених пунктах повністю відновлено електропостачання, у 50 – частково

13:06 28.09.2022
Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

11:59 21.09.2022
Після нічної негоди без світла на Київщині повністю залишаються 15 населених пунктів

Після нічної негоди без світла на Київщині повністю залишаються 15 населених пунктів

11:02 19.09.2022
У Київській області відбудували підірваний окупантами міст через річку Здвиж

У Київській області відбудували підірваний окупантами міст через річку Здвиж

10:33 19.09.2022
Негода повністю знеструмила 125 населених пунктів на Київщині

Негода повністю знеструмила 125 населених пунктів на Київщині

10:06 16.09.2022
У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через утилізацію вибухонебезпечних предметів - ОВА

У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через утилізацію вибухонебезпечних предметів - ОВА

11:42 15.09.2022
На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

Потрібне чітке та принципове засудження РФ за анексію територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від 2014 р. - Зеленський

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ТА НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

РФ застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% було знищено - Генштаб ЗСУ

UNITED24 та "Метінвест" Ахметова реалізують браслети зі сталі "Азовсталі", кошти спрямують на купівлю дронів для ЗСУ

Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

Потрібне чітке та принципове засудження РФ за анексію територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від 2014 р. - Зеленський

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

Заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу - Зеленський

НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА